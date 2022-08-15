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Кличко розповів, чи готовий Київ до повторного наступу росіян

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Кличко

Мер Києва Віталій Кличко розповів, наскільки Київ готовий до повторного наступу окупантів. За його словами, столиця все ще залишається однією з основних цілей російських військових.

Як передає NNS, про це він сказав в інтерв’ю “Бабелю”.

“Я хочу чітко сказати, і, сподіваюся, всі це розуміють: Київ був метою агресора і метою агресора залишається, – розповів він. – Не тільки Маріуполь, Донецьк, Луганськ чи Бахмут. Київ — головна мета, бо це серце держави. Чи спроможні вони прийти до Києва, захопити місто зараз? Упевнений, що ні, не спроможні. Ми набагато краще підготовлені і маємо значно більше ресурсів, ніж пів року тому”.

Щодо обстрілу міста ракетами, то Кличко зауважив, що сьогодні можна пересвідчитися в тому, що ППО працює ефективно.

“Я як мер міста на кожній зустрічі за кордоном з нашими партнерами наголошую, що нам потрібен так званий залізний купол над столицею. І можу сказати, що сучасне західне озброєння, сучасне оснащення надходить, і поступово місто стає більш захищеним”, додав він.

Кличко також розповів, що перед початком вторгнення 24 лютого у влади міста була “напівофіційна інформація” про те, що наступ розпочнеться саме тоді, коли це й сталося.

“У нас була напівофіційна інформація за декілька днів до цього, від наших військових, розвідників – про те, що з великою ймовірністю вторгнення в Україну заплановано на ніч 24 лютого, о четвертій ранку. Я прокинувся о третій, годину не спав. А о четвертій мені зателефонували військові і сказали: почалося, – розповів Кличко, додаючи, що не очікував, що росіяни розвиватимуть такий стрімкий наступ в тому числі й на Київ. – Якщо казати відверто, я розраховував, що якщо воєнні дії почнуться, то найімовірніше – на сході країни. Відверто кажучи, я не очікував, що наступ буде настільки стрімким, з півдня і півночі”.

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