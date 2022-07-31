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Херсонщина: українська авіація завдала ударів по опорних пунктах військових рф

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українська авіація

Українська авіація завдала ударів по позиціях російських військ на Херсонщині.

Українські літаки штурмової авіації завдали два удари по опорних пунктах окупантів у районах Білогірки та Сухого Ставку Херсонської області.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”, передає NNS.

“Нашими літаками штурмової авіації нанесено два удари по опорних пунктах ворога в районах Білогірки та Сухого Ставку. Ворожі втрати дорозвідуються”,наголосили в ОК “Південь”.

Зазначається, що у дунайському гирлі Бистре у результаті зіткненні з невідомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер. Постраждалих в результаті інциденту немає, обставини події уточнюються. Нині тимчасово обмежено прохід гирлом Бистрим.

Наразі у Чорному морі поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська маневрують 17 бойових кораблів та катерів чорноморського флоту рф. Серед них: 6 носіїв крилатих ракет “Калібр” (загальна сума 44), а також 4 великі десантні кораблі.

“З огляду на тяжіння ворога до сакральності та визначних дат, загроза ракетної атаки з моря є максимально високою, але це не виключає застосування авіації та наземних ракетних комплексів. Тож, дії за сигналами повітряної тривоги мають бути оперативними та чіткими, в районах досягання інших видів озброєння також потрібна максимальна пильність і обережність”,попереджає командування.

Людей також закликали утриматися від відвідування узбережжя й купання в прибережних водах через мінну небезпеку.

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