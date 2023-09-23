Через ДТП на Одещині на жінку впала корова і травмувала її – що відомо про подію

Внаслідок ДТП на Одещині травмувалася 34-річна жінка. Водій BMW-X5 наїхав на корову, яка не втрималася і впала на жінку, що гнала стадо. Тварина не постраждала.

Про це НСН повідомляє з посиланням на поліцію Одеської області.

Поліцейські попередньо встановили, що учора, 22 вересня, близько шостої години ранку водій автомобіля «BMW-X5», рухаючись у межах села Познанка-1 Любашівської ОТГ, не оцінив дорожню обстановку і здійснив наїзд на одну із корів, що йшли стадом по проїзній частині вулиці. Тварина не постраждала, але не втрималася і впала, придавивши вагою свого тіла погоничку, яка йшла біля неї, йдеться у повідомленні.

Через кілька годин жінці стало зле, тож медики доправили її до лікарні. Постраждалій діагностували перелом потиличної кістки, струс головного мозку та інші тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановили винуватця аварії. Ним виявився 61-річний житель Балти. Він пояснив, що залишив місце пригоди тільки після того, як жінка його запевнила, що з нею все гаразд.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження автівку помістили на арештмайданчик, призначені судові експертизи, зокрема перевірка водія на стан сп’яніння.

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