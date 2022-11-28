Чи варто виїжджати з Києва цієї зими – Кличко дав пораду

Чи варто виїжджати з Києва цієї зими у разі реалізації поганого сценарію з повним блекаутом.

Повної евакуації з Києва у разі затяжного блекауту не буде, можливий лише тимчасовий переїзд деяких жителів у передмістя.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів мер Києва Віталій Кличко, передає NNS.

Мер закликав киян врахувати різні сценарії і бути готовим. За інформацією військових, росіяни планують і надалі наносити підступні удари по інфраструктурі України, щоб залякати українців темрявою і холодом.

“Тому прохання мати вдома запас технічної та питної води, запаси їжі, яку можна приготувати чи споживати без електроенергії, теплий одяг, заряджені ноутбуки та павербанки, закачайте офлайн-карти на свої телефони”, сказав Кличко. “У разі поганого сценарію було б добре, якби кожен мав можливість або поїхати до свого будинку в передмісті, де є вода, піч, або поїхати до своїх знайомих”, сказав він та додав, що у Києві роблять все для того, щоб гіршого випадку не сталося.

Кличко повідомив, що за даними по кількості смартфонів в Києві налічується приблизно 3,35 мільйонів людей.

“І незважаючи на обстріли ракетами, дронами-камікадзе, люди не від’їжджають, а залишаються у Києві, не хочуть кудись їхати, бо впевнені, що тут вони вдома”, сказав мер.

Він додав, що в столиці до війни вдень знаходилося на 1-1,2 млн більше людей ніж уночі.

“Це люди, які приїжджають з області, з інших міст-супутників на роботу, тому що Київ дає можливість працювати і багато людей працюють у столиці. А ночували в Києві, тобто постійно знаходилося 3,6 млн, а вдень ця цифра підвищувалася до 4,6-4,8 млн”, розповів Кличко.

Джерело: РБК-Україна

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