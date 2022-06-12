Біля будівлі “МВС” окупантів у Мелітополі прогримів вибух – ЗМІ

Сьогодні, 12 червня, в окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів вибух біля будівлі з російськими силовиками.

Про це повідомляють російське державне видання РИА Новости з посиланням на «заступника голови МВС Мелітополя» та Риа-Мелитополь, передає NNS.

За інформацією очевидців, вибух стався близько 17:45 в районі танка на вулиці Героїв України, де знаходиться так зване «МВС» окупантів

Окупаційна адміністрація каже, що спрацювала вибухівка, яку залишили в урні. За їхньою інформацією, постраждали чоловік і жінка.

Окупанти звинувачують у цьому інциденті Україну. Після вибуху вони оточили прилеглу територію і почали перевіряти автівки та перехожих.

«Риа-Мелитополь» закликає людей дбати про свою безпеку та не відвідувати концерти, які окупанти влаштували в Мелітополі з нагоди дня росії.

Що передувало?

Як передає Громадське, окупанти вирішили влаштувати «святкування» дня росії 12 червня на частині захоплених територій. Наприклад, в окупованому Бердянську в соцмережах поширювали фото рекламних білбордів.

Крім того, в Бердянську зранку 12 червня було чути три вибухи, частина міста залишилася без світла. За попередньою інформацією, один із вибухів пошкодив електричну підстанцію.

Водночас підконтрольна Україні обласна військова адміністрація на цей день ввела на частині Запорізького регіону, зокрема в Бердянську, подовжену комендантську годину: з 22:00 11 червня до 5:00 13 червня.

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