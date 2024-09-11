Росіяни вдарили по скупченню українських військових під час шикування на Сумщині – DeepState

Росіяни вдарили по скупченню українських військових під час шикування на Сумщині. Раніше дана інформація з’являлася у ворожих джерелах. А тепер її, на жаль, підтвердили аналітики DeepState.

У DeepState розповіли деякі деталі трагедії, але не всі. Офіційних заяв з приводу цього удару поки що не було. Відповідний допис DeepState поширили у середу, 11 вересня.

За даними аналітиків, удар стався 4 вересня, передають «Новини України – НСН».

Зазначається, що російські війська завдали удару ракетами “Іскандер” по скупченню українських військових на відкритій місцевості біля села Бездрик у Сумській області. У DeepState повідомили, що 4 вересня на російських ресурсах з’явилося відео цього удару.

Лише тепер стали відомі деталі трагедії. Однак конкретний підрозділ та кількість загиблих не розголошуються.

4 вересня на багатьох російських ресурсах з’явилося відео удару Іскандерами по скупченню наших бійців на відкритій місцевості. Тільки зараз нам стало відомо про деталі даної трагедії. Озвучувати підрозділ та кількість втрат ми не будемо, але подібне не повинно повторюватися, – йдеться у повідомленні DeepState

Росіяни вдарили по скупченню українських військових: трагічні кадри удару Іскандерами по місцю збору/шикування на відкритій місцевості Сил Оборони біля Бездрика на Сумщині

Аналітики також зазначили, що Бездрик розташований за 33 кілометри від державного кордону. І наголосили на необхідності уникати подібних зібрань військових, зокрема тих, які прибувають з навчальних центрів, у небезпечних зонах.

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