Військові РФ вдарили по Сумщині 6 вересня. Ворог поцілив по селищу Краснопілля, внаслідок чого загинула 66-річна жінка, ще п’ятеро людей зазнали поранення, зокрема двоє дітей.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на прокуратуру Сумщини.

«За даними слідства, 6 вересня 2024 року близько 15:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру селища Краснопілля Сумського району», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, через обстріл також пошкоджені близько 15 приватних домоволодінь.

У прокуратурі повідомили про проведення досудового розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Окупанти вдарили по Сумщині 6 вересня – одна людина загинула, п’ятеро поранені

Пізніше стало відомо, що після атаки на Краснопілля за медичною допомогою звернувся іще 16-річний юнак.

Відтак станом на 18.50 – загинула 66-річна жінка, пʼятеро отримали поранення, серед них двоє неповнолітні

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

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