Ракетний удар по Дніпропетровщині 11 вересня: є жертви і сталася пожежа

Росіяни здійснили ракетний удар по Дніпропетровщині 11 вересня. На жаль, не обійшлося без жертв і постраждалих. Є руйнування.

“Новини України – НСН” розповідають все, що відомо про атаку на цей момент.

Ракетний удар по Дніпропетровщині 11 вересня – що відомо

Близько 11:00 у середу місцеві мешканці повідомили про гучні вибухи і дим. А ще пізніше у ДніпроОВА підтвердили атаку. Зазначалося, що ракетного удару було завдано по Кам’янському району на Дніпропетровщині. Жителів просили нічого не знімати і не викладати у мережу.

Згодом стало відомо, що у Кам’янському районі через атаку росіян є загиблий. Ним виявився 38-річний чоловік. Не минулося і без постраждалих.

Станом на зараз відомо про двох постраждалих через атаку на Кам’янський район.

Це 22-річний чоловік з опіками. А також з ушкодженнями і 32-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма та струс головного мозку. Обидва у лікарні. Стан потерпілих медики оцінюють як середній.

Через ворожий удар руйнування є на одному з підприємств. Там сталося займання.

Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки.

До ліквідації події залучено 29 рятувальників та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

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