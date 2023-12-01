Харків’янин обманював, що його товариш живий і просив у дружини військового 10 тисяч доларів. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає НСН.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 48-річному чоловіку за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що харківʼянин дізнався, що його товариш — український військовослужбовець — безвісти зник у зоні проведення бойових дій. Згодом і йому, і родині бійця, стало відомо, що чоловік загинув.

Проте на людському горі шахрай вирішив підзаробити грошей. Він зателефонував дружині загиблого товариша та вирішив її переконати у тому, що інформація про смерть чоловіка не достовірна, а насправді він перебуває у російському полоні.

Систематичними повідомленнями та дзвінками він виманював у жінки 10 тисяч доларів США за вирішення питання про включення її чоловіка до списку обміну військовополонених. Він повідомив про те, що має «звʼязки» для того, щоб бійця включили першим у список на повернення в Україну. Втративши надію, жінка повірила другу родини та погодилась передати йому необхідну суму для повернення чоловіка з російського полону.

29 листопада правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України під час отримання всієї суми в одному з харківських торгових центрів.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ВП № 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Департамент військової контррозвідки СБУ та ВБ СБУ.

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