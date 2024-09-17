На Дніпропетровщині судитимуть військового, який продавав боєприпаси з фронту. Мова йшла про тисячі доларів.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, передають «Новини України – НСН».

За процесуального керівництва Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця.

Йому інкримінують незаконне поводження з бойовими припасами, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

Продавали боєприпаси з фронту

Слідством встановлено, що технік роти та сержант з матеріального забезпечення військової частини (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження), перебуваючи в різних районах ведення активних бойових дій систематично підшукували боєприпаси, які залишилася на бойових позиціях. Метою цих зборів боєприпасів був подальший їх продаж.

Правоохоронці дізнались про продаж та провели контрольовану закупку.

Під час проведення оперативної закупки, військовослужбовців затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вилучено імітаційні засоби в сумі 23 000 доларів США та патрони у загальній кількості 11900 шт.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Криворізького РУП в Дніпропетровській області за оперативний супроводом відділу у м. Кривому Розі УСБУ в Дніпропетровській області.

Ще новини України: На Дніпропетровщині військові медичної служби отримували «бойові», перебуваючи в тилу