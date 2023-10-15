Потяг Херсон-Київ потрапив під обстріл, а вокзал перейшов на резервне живлення – УЗ

Потяг Херсон-Київ потрапив під обстріл, а вокзал у багатостраждальному обласному центрі перейшов на резервне живлення. Про це повідомляє Укрзалізниця 15 жовтня, передає НСН.

В УЗ зазначають, що Херсон весь ранок під обстрілом, тимчасово знеструмлено все місто, тому вокзал переходить на резервне живлення.

Ударною хвилею пошкоджено тамбури 11 вагону поїзда №102 Херсон — Київ. На щастя, усі пасажири цілі.

Недорахувалися кількох вікон, але це ми полагодимо. Поїзд вже виїхав з зони обстрілу і продовжує рух за графіком, – йдеться у повідомленні

Раніше у Херсонській ОВА повідомили, що близько 10 години 15 жовтня окупанти знову обстріляли Херсонщину з авіації. Випустили дві керовані авіабомби по передмістю Херсона. Є влучання у житлові будинки й об’єкт інфраструктури.

Ще 11 КАБ випущені по чотирьох населених пунктах Бериславського району.

Масштаби руйнувань встановлюються.

Херсон без зв’язку й інтернету

Також обстріл Херсона прокоментував Роман Мрочко, голова Херсонської міської військової адміністрації.

Близько години тому з різницею в 30 хвилин військовими рф із СУ-34 було нанесено авіаудар, попередньо 2 КАБ, у районі об’єкта критичної інфраструктури у Херсоні! – йдеться у повідомленні

За його словами, наразі над відновленням електрики у містіпрацюють аварійні бригади.

У місті погіршився зв’язок, відсутній інтернет. У кого ще є така можливість, зробіть запас води. У разі гострої потреби, звертайтеся до пунктів незламності. Там працюють генератори, старлінки, є достатній запас їжі і води, — заявив Мрочко

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