Смерть 5-річного хлопчика у Львові після видалення зубів: клініка не мала права лікувати дітей

Про це пише Zaxid.net, передає НСН.

Клініко-експертна комісія департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА визнала неналежним надання медичної допомоги 5-річному Велесу Пашнику в приватній стоматологічній клініці Ori-Dent у Львові. Виявилося, що стоматологиня Вікторія Карнаухова та анестезіологиня Ірина Пода не мали відповідної кваліфікації для лікування дітей.

Як розповів голова клініко-експертної комісії (КЕК), заступник директора депатаменту Володимир Чорній, на засіданні комісії були присутні батько хлопчика, адвокати, представники закладів охорони здоров’я, а також стоматологиня та анестезіологиня приватної клініки – усі, хто був дотичний до трагедії. Заслухавши протокол надання медичної допомоги, висновок експерта, комісія встановила, що стоматологиня та анестезіологиня приватної клініки надавали медичну допомогу Велесу Пашнику, не маючи відповідної кваліфікації.

Знайдені значні недоліки під час надання медичної допомоги Велесу. Основне те, що лікарі – анестезіолог і стоматолог – не мали відповідної кваліфікації, щоб надавати дитині таку допомогу. У них би мала бути дитяча стоматологія і дитяча анестезіологія, а була доросла стоматологія і доросла анестезіологія. Вони не мали спеціального сертифікату для лікування дітей, – розповів Володимир Чорній

З його слів, рішення КЕК зараз технічно доопрацьовується і буде підписано найближчим часом. Висновок комісії береться до уваги під час розслідування кримінального провадження.

Батько хлопчика Віктор Пашник розповів, що на засіданні були присутні стоматологиня Вікторія Карнаухова та анестезіологиня Ірина Пода, які проводили видалення молочних зубів Велесу під загальним знечуленням, директор клініки Роман Онисько на засідання не прийшов.

Так легковажно віднестись до людського життя, до дитячого життя, як ці молоді лікарки… Чи це час такий, чи люди такі, чи освіта в них така… У них не було анестезіологічної медсестри, не було сертифікатів на роботу з дітьми, у лікаря-стоматолога не було ліцензії на дитячу стоматологію та хірургічної ліцензії, бо це вже хірургія під анестезією, – каже Віктор Пашник

Нагадаємо, у січні у Львові помер 5-річний Велес Пашник, який більше місяця перебував у глибокій комі після видалення молочних зубів під загальним знечуленням у приватній клініці Ori-Dent, що на вул. Голубовича, 34. Під час операції в хлопчика зупинилося серце, його госпіталізували в реанімацію дитячої лікарні на вул. Орлика.

В лікарні у хлопчика констатували смерть мозку, врятувати життя дитини не вдалося.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за неналежне виконання лікарями своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 140 ККУ).

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