Під Києвом сталася ДТП з трьома загиблими. Моторошна аварія мала місце пізно увечері 23 вересня, повідомляє НСН з посиланням на ДСНС-ників. На дорозі не розминулися вантажівка і Форд.

23 вересня о 22:15 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі двох автомобілів за адресою: Північно – Східний обхід м. Києва поблизу повороту на с. Дударків.

На місце події направлено САРМ 23-Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль. По прибутті на місце виклику встановлено, що сталося зіткнення вантажного автомобіля Рено Магнум та легкового автомобіля Форд.

Рятувальниками проведено деблокацію потерпілого 1969 року народження з легкового автомобіля за допомогою спеціального аварійн-рятувального обладнання та передано працівникам екстреної медичної службі, якого було направлено в Бориспільську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування в край тяжкому стані та який, не приходячи до свідомості, помер. Також було деблоковано тіла двох загиблих 1992 років народження з кабіни вантажного автомобіля Рено Магнум.

На місці ДТП працювали 3 одиниці техніки та 8 співробітників особового складу.

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