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Партизани підірвали авто з окупантами у Мелітополі – що відомо

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Партизани підірвали авто з окупантами у Мелітополі – що відомо

Партизани підірвали авто з окупантами у Мелітополі. Цю інформацію, яка поширювалася ще вчора у мережі, сьогодні підтвердило ГУР, передає НСН.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує — 14 січня 2024 року на вулиці Гоголя у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.

Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ “Patriot”.

Разом з московським позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів.

Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками.

Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється. Слава Україні! – йдеться у повідомленні Головного управління розвідки

Інформація про вибух у Мелітополі з’явилася ввечері 14 січня. Її опублікував Telegram-канал Николаевский Ванек, який, як вважається, пов’язаний з українськими військовими та спецслужбами.

За його даними, епізод відбувся близько 19:30 в районі вулиці Гоголя і вижив лише один окупант, але цю інформацію перевіряють спецслужби.

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