Вперше з 24 лютого 2022 року у Києві пройшов гей-парад (фото, відео)

У Києві пройшов гей-парад 16 червня вранці. Це сталося вперше від початку повномасштабної війни. Учасникам не завадила навіть негода, яка має місце сьогодні у столиці.

Гей-парад у Києві тривав сьогодні не довго – усього від 10 до 30 хвилин (включаючи збори та сам марш). Активісти пройшли усього 100 метрів.

Столична влада закликала киян продемонструвати свою підтримку і толерантність.

Поліцейські оточили учасників маршу, створивши кільце. Участь у параді взяли політики іноземних держав, представники міжнародних організацій, спостерігачі, активісти.

Врешті учасників акції закликали спускатися в метро і розходитися, попередньо прибравши ЛГБТ-символіку, щоб уникнути провокацій.

У Києві пройшов гей-парад: фото, відео

А тим часом на Майдані провели акцію прихильники традиційних цінностей.

Фото і відео: hromadske/Киев Инфо/Yan Dobrobosov, Украина Сейчас

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