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Як виглядає Соледар через рік після захоплення – окупанти показали відео

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Як виглядає Соледар через рік після захоплення – у мережі показали відео

У мережі показали відео, як виглядає Соледар через рік після захоплення. Росіяни окупували місто у січні 2023 року, перед цим вщент його зруйнувавши, коли затято штурмували протягом багатьох тижнів. Можливо, вони відновили понівечені будинки і інфраструктуру? Можливо, сюди повернулися мешканці?

Дивіться. Ось як виглядає Соледар сьогодні, у січні 2024 року

Соледару немає. «Визволителі» знищили його. Як пізніше і Бахмут. Це відео виклали окупанти на пропагандистському каналі. Мабуть, вони пишаються результатами своїх дій.

До повномасштабного вторгнення тут мешкало трохи більше 10 тисяч жителів. Місто славилося видобутком солі, яка була у кожній кухні України. Соледар не був багатим на історичні пам’ятки, і ніколи не жирував. Туристів сюди приваблювали хіба що соляні печери, де навіть облаштовували санаторії і проводилися концерти та свята.

як виглядав український Соледар

Санаторій в печері

як виглядав український Соледар

А це новорічні інсталяції під землею

Концерт в соляній печері Соледару

Концерт в соляній печері Соледару

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Але жителі любили своє скоромне містечко. І досі ще вони спілкуються між собою у соледарських групах у Фейсбуці. Пишуть про те, як сумують за домом.  Як хочуть повернутися. І викладають фото з минулого. Завдяки цим світлинам, ми можемо дізнатися, як виглядав український Соледар до приходу сюди російських терористів. І запам’ятати його таким.

як виглядав український Соледар

як виглядав український Соледар

Маленьке, затишне містечко.

як виглядав український Соледар

Схоже на сотні інших провінційних містечок, але де в чому і особливе.

як виглядав український Соледар

як виглядав український Соледар

Люди просто жили, ростили дітей.

як виглядав український Соледар

як виглядав український Соледар

як виглядав український Соледар

як виглядав український Соледар

як виглядав український Соледар

як виглядав український Соледар

як виглядав український Соледар

Будувалися церкви.

як виглядав український Соледар

як виглядав український Соледар

як виглядав український Соледар

Намагалися прикрасити своє життя, як уміли.

як виглядав український Соледар

Тепер все це – тільки на фото.

як виглядав український Соледар

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