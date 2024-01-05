Як виглядає Соледар через рік після захоплення – окупанти показали відео

У мережі показали відео, як виглядає Соледар через рік після захоплення. Росіяни окупували місто у січні 2023 року, перед цим вщент його зруйнувавши, коли затято штурмували протягом багатьох тижнів. Можливо, вони відновили понівечені будинки і інфраструктуру? Можливо, сюди повернулися мешканці?

Дивіться. Ось як виглядає Соледар сьогодні, у січні 2024 року

Соледару немає. «Визволителі» знищили його. Як пізніше і Бахмут. Це відео виклали окупанти на пропагандистському каналі. Мабуть, вони пишаються результатами своїх дій.

До повномасштабного вторгнення тут мешкало трохи більше 10 тисяч жителів. Місто славилося видобутком солі, яка була у кожній кухні України. Соледар не був багатим на історичні пам’ятки, і ніколи не жирував. Туристів сюди приваблювали хіба що соляні печери, де навіть облаштовували санаторії і проводилися концерти та свята.

Але жителі любили своє скоромне містечко. І досі ще вони спілкуються між собою у соледарських групах у Фейсбуці. Пишуть про те, як сумують за домом. Як хочуть повернутися. І викладають фото з минулого. Завдяки цим світлинам, ми можемо дізнатися, як виглядав український Соледар до приходу сюди російських терористів. І запам’ятати його таким.

Маленьке, затишне містечко.

Схоже на сотні інших провінційних містечок, але де в чому і особливе.

Люди просто жили, ростили дітей.

Будувалися церкви.

Намагалися прикрасити своє життя, як уміли.

Тепер все це – тільки на фото.

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