Липень, спека – розпал відпусток і пляжного сезону. Ще три роки тому українці в цей час або бронювали помешкання на курортах, або вже знаходилися на березі Чорного чи Азовського морів. Але триває війна, і росія захопила левову частину нашого морського узбережжя. У цьому матеріалі ми покажемо, як виглядає окупована Кирилівка у липні 2024 року.

Відповідне відео оприлюднила у мережі TikTok блогерка. Вона пройшлася окупованим селищем у Мелітопольському районі на Запоріжжі, побувала на пляжі. І ось що показала глядачам.

На відео – 10 липня 2024 року.

Центральна вулиця Кирилівки безлюдна. А всі численні торгівельні точки зачинені. Ні продавців, ні покупців. Ні фруктів, ні овочів, ні традиційної кукурудзи, ні яток з рибою…. Місцевий бізнес у Кирилівці вмер.

Не набагато краща ситуація й на пляжі. Як зазначила авторка відео, в спеку українці все ж приходять відпочити до берега, але їх тут зовсім небагато. Якщо порівнювати з роками до окупації, коли на пляжах «яблуку було ніде впасти», то це – небо і земля.

На пляжі можна побачити чимало вільного місця, навіть у тіні. Раніше заради можливості провести під соломʼяним дахом кілька годин відпочиваючі займали найкращі місця рано-вранці та платили гроші. Тепер же вільних місць купа. Туристичний сезон у Кирилівці знову не відбувся через війну.

І тільки море не змінилося – воно таке ж лагідне і прекрасне. З нетерпінням чекає на повернення України і численних відпочивальників…

Як виглядає окупована Кирилівка у липні 2024 року: відео

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