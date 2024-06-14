Окупанти з Башкортостану відмовляються атакувати на Запоріжжі біля Роботиного. Росіяни зіткнулися з серйозною проблемою.

Про це пише РІА-Південь, передають Новини України – НСН.

Командування рф зіткнулося з серйозними проблемами в перекиданні додаткових резервів на Роботинському напрямку.

Окупанти з Башкортостану не хочуть воювати

Як пише видання, за інформацією розвідки, 31-ий мотострілковий полк з Башкортостану, що дислокується на Бердянщині, майже повністю відмовився висуватись на призначені позиції.

Підрозділ був сформований з російських добровольців рік тому. Згідно з наявними даними, контракти закінчилися у 60% особового складу полку. В перехопленнях йдеться, що військовослужбовцям припинили нарахування грошового забезпечення, доки вони не переукладуть контракти.

Одночасно з цим командування заборонило всі відпустки для бійців через побоювання масових неповернень до частини. Тим, хто відмовився, погрожують кримінальними провадженнями.

Бійці сподівалися, що зможуть відпочити та повернутися додому, але їхні плани не справдилися. Умови служби виявилися значно жорсткішими, ніж вони очікували.

На фото – окупанти з Башкортостану, яким пощастило, бо вони потрапили в полон до ЗСУ