Окупанти вдарили по Донеччині: вбили 3 людей і стільки ж поранили

Окупанти вдарили по Донеччині 13 жовтня. Вбили 3 людей і стільки ж поранили.

Про це повідомляють у Донецькій обласній прокуратурі, передають «Новини України – НСН».

Окупанти вдарили по Донеччині: подробиці

13 жовтня 2024 року під приціл військ рф потрапило м. Часів Яр. Від артилерійської атаки отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, пенсіонерка 78 років, а 66-річна жінка зазнала осколкових поранень. Через деякий час армія рф завдала удару по приватному сектору з РСЗВ «Смерч». Загинула містянка 55 років.

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу селища Вишневе Покровського району смертельно поранено 75-річного жителя.

Окупанти травмували цивільного 55 років у м. Лиман, ймовірно, використавши РСЗВ «Смерч». Ще одного 69-річного чоловіка поранено внаслідок обстрілу армії держави-агресора м. Покровськ.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Донеччини за минулу добу

За даними ОВА, за минулу добу на Донеччині було 7 поранених і 2 людей загинули.

Волноваський район. В Улакли Великоновосілківської громади загинула людина.

Покровський район. У Курахівці загинула людина, у Кураховому пошкоджено приватні будинки. У Покровську пошкоджено виробниче приміщення, у селищі Шевченко поранено 3 людини, пошкоджено 3 будинки і 2 адмінбудівлі. У Мирнограді поранено 2 людини.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 2 будинки у Закітному, ще 1 — у Торському. В Іванопіллі Костянтинівської громади пошкоджено 3 господарські приміщення.

Бахмутський район. У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

Всього за минулу добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 171 людину, у тому числі 26 дітей.

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