Росіяни здійснили масовані обстріли України. Під удар потрапили Сумщина, Харківщина, Донеччина, Херсонщина, Миколаївщина. Є загиблі і поранені.

“Новини України – НСН” розповідають все, що відомо.

Донеччина

Про оперативну ситуація по області станом на ранок 12 жовтня повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади загинули 2 людини, пошкоджено 4 будинки.

Покровський район. Курахове зазнало численних обстрілів, у Курахівці пошкоджено 3 двоповерхівки

Краматорський район. У Пискунівці Миколаївської громади пошкоджено будинок і лінію електропередач. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і інфраструктурний об’єкт. У Плещіївці Іллінівської громади поранено людину.

Масовані обстріли України – ворог атакував декілька областей, є загиблі і поранені: все, що відомо

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 293 людини, у тому числі 68 дітей.

Харківщина

Окупанти зранку 11 жовтня та вночі 12 жовтня знову обстрілювали Харківщину. Завдавали ударів КАБами та скидали вибухівку з дронів, атакували “Шахедами” й обстрілювали з мінометів та РСЗВ.

Відомо про щонайменше трьох загиблих і 22 поранених унаслідок російського терору. Подробиці повідомили у поліції Харківської області.

“Минулої доби військові РФ застосовували проти мирного населення Харківщини БпЛА, РСЗВ, міномети, КАБ, FPV-дрони. Під ударами окупантів перебували Богодухівський, Куп’янський, Харківський райони. Є загиблі та поранені. Поліція задокументувала наслідки воєнних злочинів”, – зазначив начальник ГУ Національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко.

Наймасштабнішого удару напередодні окупанти завдали по Куп’янську. На місто росіяни скинули 13 КАБів, з них 2 – ОДАБ-1500. Загинули чоловік та жінка. Поранень зазнали 12 жителів міста: шестеро чоловіків та шестеро жінок.

Атакували окупанти напередодні й село Кругляківка Куп’янського району. Близько 17:15 вони вдарили з невстановленої зброї по житловому сектору. Пошкоджено приватне домоволодіння. Поранень зазнала жінка.

Вже за пів години, близько 17:45, ворог обстріляв Куп’янськ-Вузловий: унаслідок обстрілу пошкоджено три приватних будинки.

Близько 18:17 цей же населений пункт знову опинився під ворожим вогнем: пошкоджені нежитлові будівлі.

Під час обстрілу Куп’янська-Вузлового близько 16:00 11 жовтня пошкоджень зазнав житловий будинок. Не минулося без поранень: постраждали цивільні чоловік та жінка.

А унаслідок чергового обстрілу Куп’янська-Вузлового (близько 20:07) у населеному пункті було пошкоджено будівлю лікарні.

Били по цьому населеному пункту окупанти вже і 12 жовтня. Унаслідок атаки, здійсненої о 00:13, було пошкоджено будинок, там спалахнула пожежа.

Близько 17:24 напередодні росіяни атакували село Колісниківка Куп’янського району. Унаслідок обстрілу пошкоджено два житлові будинки. Поранень зазнали троє цивільних чоловіків.

По місту Люботин загарбники вдарили 11 жовтня близько 01:15 ночі. Ворожий “Шахед” пошкодив приватні будинки.

А село Шийківка опинилося під атакою ворожого FPV-дрона напередодні вдень, близько 11:20: поранень зазнав цивільний чоловік.

По селу Курилівка Куп’янського району загарбники близько 11:40 вдарили з мінометів: пошкоджено три приватних домоволодіння.

А село Безруки Харківського району росіяни об 11:10 атакували FPV–дроном. Дістав поранення цивільний чоловік.

У селі Козача Лопань у той же час окупанти FPV–дроном вдарили по цивільному автомобілю: загинув цивільний чоловік, дістала поранення жінка.

За 55 хвилин потому, о 12:05 загарбники атакували FPV – дрон ом ще одну автівку: зазнав поранень цивільний чоловік.

По Черкаській Лозовій близько 22:15 загарбники вдарили КАБом, пошкодивши два приватних будинки.

Ще один будинок, але вже унаслідок мінометного обстрілу, було пошкоджено 11 жовтня близько 15:30 у селі Тимофіївка Богодухівського району.

“На місцях подій працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки. 11 жовтня поліцейські здійснили 15 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 9 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації”, – зазначив Тимошко.

Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до ЄРДР внесено відомості про 21 984 злочини, пов’язані зі збройною агресією Росії проти нашої держави.

Сумщина

Армія РФ минулої ночі завдала авіаудару по житловому мікрорайону Сум, поранено жінку, пошкоджено чотириповерховий багатоквартирний будинок, адмінбудівлю та приватні будинки, повідомила обласна прокуратура.

“За даними слідства, в ніч з 11 на 12 жовтня 2024 року, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти завдали масованого авіаудару по цивільній інфраструктурі м. Суми. Одна ракета влучила в житловий мікрорайон, пошкоджено чотириповерховий багатоквартирний будинок. 30-річна жінка дістала поранення”, – йдеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі в суботу.

Також унаслідок масованої атаки безпілотників пошкоджено адміністративні будівлі та щонайменше 3 приватні будинки.

Під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Херсонщина

У Херсоні під артилерійським обстрілом опинився мікрорайон «Північний».

Про це повідомляє ГУНП в Херсонській області.

Удари спричинили пожежу на складах і пошкодили адміністративну будівлю, багатоквартирний будинок, складські приміщення та два автомобілі. Постраждав 31-річний працівник патрульної поліції, у якого діагностували контузію та черепно-мозкову травму, але його життю нічого не загрожує.

Внаслідок скиду з БпЛА в центрі Херсона поранено 54-річного чоловіка з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги. Окупанти обстріляли Дніпровський район, пошкодивши приватний будинок і газопровід. Також скинули вибухівку на територію медзакладу, що пошкодило будівлю лікарні та автомобіль, але пацієнти й персонал не постраждали.

Крім того, росіяни атакували Антонівку дронами, внаслідок чого поранено 51-річного чоловіка з вибуховими та черепно-мозковими травмами. Також пошкоджено приватний будинок.

У Комишанах ворожий артобстріл пошкодив п’ять приватних будинків, постраждала 63-річна жінка з контузією і травмами.

Кізомис також зазнав удару з реактивних систем, пошкоджено приватний будинок, а внаслідок дронових атак пошкоджено ще один.

Дронами типу «FPV» обстрілювали Берислав, Дудчани та Зміївку, пошкоджено два будинки.

Артилерія пошкодила три приватні будинки у Станіславі, Білозерці та Чорнобаївці, а також господарську споруду у Томариному.

У Шляховому ворог обстріляв господарчу споруду.

Миколаївщина

Російські війська в ніч на 12 жовтня атакували дронами Миколаївську область. Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що внаслідок влучання одного із дронів на території фермерського господарства в Баштанському районі області виникла пожежа.

Крім того, через падіння уламків безпілотника загорілася суха трава на відкритій території за межами населеного пункту. Постраждалих внаслідок цього немає.

Ще новини України: У Вугледарі йдуть міські бої, до Торецька і Часового Яру вже не доїжджає гуманітарка