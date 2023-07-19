Окупанти в Енергодарі роздмухують отруйний пил з золовідвалів Запорізької ТЕС. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов сьогодні, 19 липня, передає НСН.

Окупанти в Енергодарі продовжують знущатися над містянами, регулярно створюючи своїми діями загрозу для екологічної та радіаційної безпеки. І – ні, зараз ми говоримо не про Запорізьку АЕС – написав Орлов у своєму Телеграм-каналі

За його словами, вже протягом місяця мешканці міста регулярно спостерігають значне задимлення на вулицях (особливо першого мікрорайону), спричинене роздмухуванням пилу з золовідвалів Запорізької ТЕС.

Золовідвали – це місця складування золи та шлаку, які утворюється в процесі роботи теплової електростанції при спалюванні твердих палив.

Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані. Для безпечного утримання золовідвалів необхідно регулярно поливати пил водою, як це робили працівники підприємства до окупації.

На сьогодні ми бачимо, що через недолуге “управління” окупантів, регулярні обстріли та відсутність належного утримання золовідвалів утворюються великі хмари пилу, які розносяться вітром по місту, – розповів міський голова

Він додав, що ця ситуація спричинена не тільки погодними умовами. Останнім часом рашисти придумали собі ще й нову розвагу: як тільки вітер посилюється, вони влаштовують автомобільні гонки прямо по золовідвалу, тим самим значно посилюючи підіймання пилу в атмосферу.

Не зрозуміло тільки, навіщо цілеспрямовано створювати таку небезпечну ситуацію на території окупованого міста. Найбільш вірогідною причиною залишається надзвичайна криворукість загарбників та невміння забезпечити належну роботу захоплених підприємств. Втім, знаючи рівень “креативності” окупантів, можна цілком припустити, що таким чином вони планують чергові переміщення своєї техніки, або ж інші злочини, сховавшись від пильного ока містян в густих хмарах пилу. Як би там не було, але російські окупанти продовжують чинити численні військові злочини на окупованій території, створюючи небезпечні умови для життя громадян, – написав Дмитро Орлов

Він оприлюднив відповідне відео, на якому видно роздмуханий пил.

Окупанти в Енергодарі роздмухують отруйний пил з золовідвалів Запорізької ТЕС: відео

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