Окупанти спалили кірху у шведському селі Зміївка на Херсонщині, яку відвідував король (фото)

Окупанти спалили кірху у шведському селі Зміївка на Херсонщині. Храм згорів внаслідок атаки дронами. Як і саме село, він має непросту і навіть трагічну історію. Про все це ми розкажемо у матеріалі нижче.

Як стало відомо, 14 червня російські військові атакували з дронів село Зміївка Херсонської області, в результаті атаки руйнувань зазнали житлові будинки та культові споруди.

Про це повідомляє Бериславська міська рада, передають Новини України – НСН.

У селі згоріла Німецька Євангелічно-лютеранська кірха святого Петра і Павла та один житловий будинок.

Ось так виглядала кірха у Зміївці до повномасштабного вторгнення РФ

А так виглядає тепер…

Чому Зміївка на Херсонщині називається шведським селом і яка історія кірхи

Зміївка знаходиться на правому березі Дніпра на Херсонщині. Була окупована росіянами на початку повномасштабної війни, а восени 2022 році звільнена. Але з того часу постійно піддається ворожим обстрілам. А влітку 2023 року село пережило великі складнощі, що виникли внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Шведським селом Зміївку називають тому, що тут живуть нащадки шведських колоністів. Крім того, тут проживають праправнуки німецьких колоністів і переселенців із крайнього заходу України – бойків.

Шведські християни прийшли сюди вперше у 1709 році з балтійського острова Даго (Гіюмаа) – зараз територія Естонії. Тоді після розгрому шведської армії під Полтавою острів перейшов під владу Російської Імперії.

Люди йшли пішки 2000 кілометрів. І дістатися до місця призначення пощастило лише третині з них. Інші померли від голоду, холоду і виснаження під час походу. Ті, хто вижив, оселилися серед голого степу на березі Дніпра і заснували поселення Ґаммальсвенскбю (Старошведське).

Обжитися в перший час шведам допомогли козаки, які проживали неподалік.

У 1783 було переселено у село ще 30 шведських військовополонених для оброблення земель.

А у 1804 році поруч зі шведським були засновані три німецькі поселення Шлянґендорф (Зміївка), Мюльгаузендорф (Михайлівка) і Кльостердорф (Костирка).

Поселення Шлянґендорф було найбільшим. Дослівно його назва перекладається як «зміїне село». У 1860 році відбулося об’єднання сіл у поселення, яке отримало спільну назву Зміївка.

Лютеранська кірха Святих апостолів Петра і Павла була збудована в Зміївці в 1884 році німецькими переселенцями на високому півострові над Дніпром.

Під час радянської окупації України деякі мешканці Зміївки були репресовані у 1937-1938 рр. А більшість зазнали депортації в 40-х. Зміївців переселили на північ СРСР як «фольксдойчів».

Після підписання угоди 1951 року між СРСР та Польщею про обмін ділянками прикордонних територій до сіл Зміївської сільської ради переселили близько 2,5 тисяч мешканців трьох переданих полякам західно-бойківських сіл: Лодини (147 родин), Долішніх Берегів (170 родин) і Нанови (122 родини) з тодішньої Дрогобицької області.

Зміївська сільська рада стала найбільшою бойківською громадою Херсонщини. На її території бойки становили 80% мешканців громади.

За радянської влади німецька кірха у Зміївці була закрита. У 1951 році її перетворили на клуб, а згодом — на склад мінеральних добрив.

Згодом з вигнання повернулася частина депортованих шведів і німців та вже їх діти і онуки. А після розпаду СРСР шведи спробували перебратися на свою історичну батьківщину, але згодом більшість повернулися на Херсонщину, не зумівши прижитися у Швеції, де видозмінилася вже і мова, і взагалі все було для них чужим і незвичним.

В наш час у селі залишилися люди, які знають старошведську, співають псалми німецькою, зберігають культуру предків.

Колишня німецька кірха святих Петра і Павла була відреставрована. Вона стала Свято-Михайлівським храмом ПЦУ. Але лютеранські служіння німецькою мовою тут теж проводилися. Представники німецької громади проводили богослужіння й доглядали за храмом.

2 жовтня 2008 року в рамках державного візиту село Зміївку відвідали шведський монарх Карл XVI Густав і його дружина Сільвія. Король Швеції зустрівся з жителями села — етнічними шведами. Він дуже хотів почути старошведську мову, яка більше ніде, крім Зміївки, не зберіглася.

Монарх разом із дружиною завітали в Зміївці до Свято-Михайлівської церкви (кірхи), де взяв участь у богослужінні, проведеному шведським пастором. До приїзду короля храм відремонтували, на ньому було встановлено новий купол.

У селі король із королевою поклали квіти до Пам’ятного знаку шведам і німцям, репресованим у 1937—1938 рр.

І ось тепер старовинна кірха у Зміївці згоріла. Її знищили російські агресори… А саме село з унікальною історією продовжує залишатися під вогнем. І невідомо, що залишиться від нього до кінця війни…

У матеріалі використано інформацію і фото з сайту VanLife – UA – журнал мандрівника