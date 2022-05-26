Окупанти продовжують ігнорувати проблему Каховської ГЕС: під загрозою затоплення Херсон

Окупанти продовжують ігнорувати проблему Каховської ГЕС, що може призвести до екокатастрофи, передає NNS, посилаючись на Інтерфакс-Україна.

Окупанти не дозволяють відремонтувати два гідроагрегати на Каховській гідроелектростанції, що вже призвело до часткового затоплення Нової Каховки та створює загрозу для навколишніх сіл та окупованого Херсона, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

“Окупанти не докладають жодних зусиль для підтримки захоплених об’єктів у безпечному стані, що може призвести до екологічної катастрофи. Наразі на захопленій окупантами Каховській гідроелектростанції скидаються великі обсяги води, оскільки не працюють два гідроагрегати, які окупанти не дають змоги відремонтувати. Це вже призвело до часткового затоплення Нової Каховки, набережної та місцевого парку. Під загрозою є навколишні села та окуповане місто Херсон”, – сказав Громов на брифінгу в медіацентрі “Україна” в четвер.

Він зазначив, що на Каховській ГЕС розгорнуто один із пунктів управління південного військового округу, а також 49 армії противника.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська, які вторглися до Херсонської області з окупованого Криму, захопили Каховську ГЕС та головну споруду Північнокримського каналу, шлюзи якої до 2014 року регулювали подачу дніпровської води до півострова.