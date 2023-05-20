Ворог здійснив 92 обстріли Запорізької області: 9 поранених, серед них дитина

Ворог здійснив 92 обстріли Запорізької області за минулу добу. Багато поранених і руйнувань. Про це повідомляють в Запорізькій обласній адміністрації, передає НСН.
Ворог здійснив 92 удари по 16 населених пунктах Запорізької області: бив авіацією по Полтавці та Малій Токмачці, наніс 7 ударів з РСЗВ по Таврійському, Новоданилівці, Чарівному, Верхній Терсі, тричі атакував з БПЛА Новоандріївку, Ольгівське та 80 разів застосував артилерію по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Кам’янському, Білогір’ю, Червоній Криниці, Малинівці та іншим селам на лінії вогню.
Обстріли Запорізької області поранили людей
- Під час авіаудару по Малій Токмачці постраждав 42-річний місцевий житель. Наразі його стан важкий.
- Вночі рашисти поцілили з РСЗВ у житлові будинки у Таврійському: поранення отримали дві жінки 40 та 44 років, 18-річна дівчина й 14-річний хлопець.
- У Верхній Терсі під час нічного обстрілу постраждали чоловіки 35, 55 та 58 років й 39-річна жінка.
Наразі постраждалі отримують необхідну допомогу у медичних закладах.
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