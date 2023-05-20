Ворог здійснив 92 обстріли Запорізької області: 9 поранених, серед них дитина

Ворог здійснив 92 обстріли Запорізької області за минулу добу. Багато поранених і руйнувань. Про це повідомляють в Запорізькій обласній адміністрації, передає НСН.

Ворог здійснив 92 удари по 16 населених пунктах Запорізької області: бив авіацією по Полтавці та Малій Токмачці, наніс 7 ударів з РСЗВ по Таврійському, Новоданилівці, Чарівному, Верхній Терсі, тричі атакував з БПЛА Новоандріївку, Ольгівське та 80 разів застосував артилерію по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Кам’янському, Білогір’ю, Червоній Криниці, Малинівці та іншим селам на лінії вогню.

Обстріли Запорізької області поранили людей

Під час авіаудару по Малій Токмачці постраждав 42-річний місцевий житель. Наразі його стан важкий.

Вночі рашисти поцілили з РСЗВ у житлові будинки у Таврійському: поранення отримали дві жінки 40 та 44 років, 18-річна дівчина й 14-річний хлопець.

У Верхній Терсі під час нічного обстрілу постраждали чоловіки 35, 55 та 58 років й 39-річна жінка.

Наразі постраждалі отримують необхідну допомогу у медичних закладах.

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