Обстріл російськими військовими Запорізької АЕС – прокуратура розпочала кримінальне провадження

Обстріл російськими військовими Запорізької АЕС – Генеральна прокуратура розпочала кримінальне провадження.



5 серпня окупанти обстріляли територію Запорізької АЕС.Про це NNS дізнався з повідомлення офісу Генеральної прокуратури України.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5 серпня 2022 року військовослужбовці збройних формувань країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, із використанням ракетної та артилерійської зброї здійснили обстріл території об’єкта атомної енергетики, розташованого в тимчасово окупованому Енергодарі. Пошкоджень зазнали азотно-киснева станція та об’єднаний допоміжний корпус Запорізької АЕС.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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