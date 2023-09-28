23-річна мешканка Дніпропетровщини обдурювала пенсіонерів – шахраї виманили 2 млн заощаджень

23-річна мешканка Дніпропетровщини організувала групу шахраїв, які обдурювали довірливих пенсіонерів. Злочинці діяли на території трьох областей – Харківської, Київської та Дніпропетровської. Про це повідомляє поліція, передає НСН.

На Харківщині судитимуть групу шахраїв, які присвоїли майже 2 млн. гривень заощаджень пенсіонерів. Фігуранти, представляючись працівниками соцслужб, заходили у помешкання потерпілих, обманним шляхом виявляли місця зберігання їх заощаджень і викрадали гроші пенсіонерів.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими обласної поліції встановили, що 23-річна жителька Дніпропетровської області організувала протиправну діяльність, залучивши трьох знайомих. Члени злочинного угруповання скоювали майнові злочини під виглядом надання особам похилого віку соціальної допомоги.

Потенційних жертв учасники злочинної групи підшуковували в різних регіонах — на території Харківської, Київської та Дніпропетровської областей. Під виглядом працівників соціальних служб навідувалися додому до пенсіонерів, пропонували їм отримати продуктові набори і гроші, але завжди уточнювали, що при собі мають лише крупні купюри, тому люди мали дати їм решту. Після виявлення місця зберігання коштів, відволікаючи увагу потерпілих, викрадали їхні заощадження. У разі викриття або опору з боку потерпілого застосовували до господаря фізичну силу.

Один з учасників злочинного угруповання щоразу перебував біля помешкання пенсіонерів для попередження спільниць у разі виникнення небезпеки.

Правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів до численних фактів крадіжок чи заволодіння грішми на загальну суму майже 1,8 млн грн. Це стало підставою для повідомлення їм підозр.

Наразі обвинувальний акт відносно чотирьох учасників угруповання скеровано до суду з кваліфікуючою ознакою «скоєно в складі організованої злочинної групи». Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка), ч. 5 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Усі підозрювані перебувають під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна.

Заходи з викриття та документування у кримінальному провадженні проводилися під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

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