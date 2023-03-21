Нічна «бавовна» у Джанкої – у ГУР кажуть про знищені «калібри»

«Бавовна» у Джанкої сталася увечері 20 березня. У ГУР кажуть про знищені російські «калібри». Місцева «влада» заперечує, передає НСН.

У Джанкої в анексованому Криму ввечері 20 березня пролунала низка потужних вибухів. За інформацією місцевих телеграм-каналів, вибухи лунали в районі військового аеродрому, одна з версій – атакували українські безпілотники. Місцева ‘влада’ заявляла про роботу ППО.

За інформацією представників російської влади Джанкоя, внаслідок атаки українських безпілотників було пошкоджено кілька цивільних об’єктів.

У свою чергу, у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що вибух у місті Джанкой знищив російські крилаті ракети ‘Калібр НК’ під час їхнього транспортування залізницею.

‘Загадкова ‘бавовна’ продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації”, – уточнили в українській розвідці

Так званий «радник глави анексованого Криму» Олег Крючков заперечує знищення «калібрів». За його словами, залізниця та інфраструктура не пошкоджені, потяги прямують за розкладом.

Він також повідомив, що ‘метою всіх збитих на півночі Криму безпілотників були цивільні об’єкти’.

За інформацією так званого «глави Криму» Сергія Аксьонова, в районі Джанкоя відпрацювала ППО. Аксьонов каже, що уламки пошкодили домоволодіння та магазин, одна людина отримала поранення.

За інформацією лікарів, поранений 33-річний житель Джанкоя, він отримав поранення середнього ступеня важкості, був доставлений до лікарні.

“Влада” Джанкоя після нічної атаки безпілотників запровадила в місті режим НС муніципального рівня.

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