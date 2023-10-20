Ніч 20 жовтня була неспокійною у трьох областях: є жертва і руйнування

Ніч 20 жовтня була неспокійною у трьох областях України через російські атаки. На жаль, не обійшлося без жертв і руйнувань. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає НСН.

Ця ніч видалася неспокійною на Донеччині, Херсонщині та Харківщині. Вранці внаслідок обстрілу одна людина загинула.

Ніч 20 жовтня була неспокійною у трьох областях: інформація про обстріли

Херсонська область

Окупанти здійснили 6 авіаударів по селах Бериславського району. Під ударом був і Берислав – російські військові обстріляли місто з РСЗВ та артилерії. Пошкоджено приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

Опівночі ворог почав обстріл з артилерії Херсона. Унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. На щастя, минулося без постраждалих.

Вже вранці російські військові завдали авіаудару по місту Берислав. За попередніми даними, одна людина загинула. Підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують територію.

Донецька область

Вночі ворог випустив 4 ракети по місту Костянтинівка. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків та будівля школи. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

Харківська область

Російські військові завдали авіаудару по селищу Куп’янськ-Вузловий. Пошкоджені 4 приватні будинки та 5 торговельних кіосків.

Армія рф за добу обстріляла 11 областей України і 130 об’єктів інфраструктури