Наслідки обстрілів Харківщини 20 грудня: удар по транспортному підприємству і житловому сектору

Про наслідки обстрілів Харківщини 20 грудня НСН повідомляє, посилаючись на міського голову Харкова Ігоря Терехова і Харківську обласну прокуратуру. Також фото наслідків публікують у мережі.

Обстріл Харкова

Вночі 20 грудня російські окупанти обстріляли Харків, є влучання по території одного з транспортних депо. Про це повідомив мер місті Ігор Терехов.

О 01:33 він поінформував про щонайменше два влучання «по одному з найпостраждаліших районів Харкова, біля житлових будинків, цивільних обʼєктів».

«Зараз на місці працюють рятувальники ДСНС. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється», — написав Терехов в Телеграмі

Вранці він уточнив, що нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, «де і так від ворожих обстрілів живого місця немає». Під вогнем окупантів опинився «суто цивільний обʼєкт», наголосив Терехов.

Прокуратура повідомляє, що, за даними слідства, 20 грудня близько 1:00 ворог завдав ракетний удар по Харкову. Зафіксовано влучання двох ракет типу С-300 по території транспортного цивільного підприємства у Салтівському районі.

У мережі публікують фото наслідків удару по Харкову.

Наслідки обстрілів Харківщини: Куп’янський район

Приблизно о 3:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл с. Курилівка Купʼянського району. Тут виникла масштабна пожеж – горів житловий двоповерховий будинок.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова та Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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