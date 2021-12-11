На Житомирщині знайшли мертвим подружжя: жінка була вагітною, залишилось двоє маленьких дітей

На Житомирщині знайшли мертвим подружжя після кількаденних пошуків. Молоді чоловік та жінка пішли на рибалку і зникли. Вдома залишили двох маленьких дітей. Чоловіка знайшли напередодні, а його дружину сьогодні. Про це NNS повідомляє, посилаючись на ТСН.

У с. Парипси Попільнянської громади Житомирської області у суботу, 11 грудня, знайшли тіло 26-річної вагітної жінки. Вона ще 4 грудня разом із чоловіком пішла на рибалку. Після цього подружжя зникло. В соцмережах знайомі родини пишуть, що жінка була на восьмому місяці вагітності.

Пошуки зниклого подружжя тривали кілька днів. Тіло 31-річного чоловіка знайшли напередодні. 26-річну жінку виявили у водоймі 11 грудня о 12:20 рятувальники, які прочісували сільську водойму. Працівнику ДСНС вдалось зачепити на риболовний гачок верхній одяг загиблої.

Водолази підняли тіло жінки на поверхню. Причини трагедії розслідує поліція.

4 грудня подружжя пішло на воду у човні і не повернулися. Вдома у них залишилося двоє дітей. Дві доби малі сиділи у голоді і холоді, поки старша дівчинка спромоглася вилізти у вікно і повідомити родичам про зникнення батьків. На воді рятувальники знайшли перекинутий човен.

На Миколаївщині знайшли мертвим зниклого 10-річного хлопчика

СБУ знайшла тіло водія BlaBlaCar Тараса Познякова, вбитого 5 років тому

В ліцеї Одеси знайшли повішеним 15-річного підлітка – суїцид через булінг?