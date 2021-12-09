СБУ знайшла тіло водія BlaBlaCar Тараса Познякова, вбитого 5 років тому

СБУ знайшла тіло водія BlaBlaCar Тараса Познякова, який зник у 2016 році. Чоловіка було вбито. Вбивство могло бути замовним. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Суспільне.

Про те, що служба безпеки України знайшла тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar львів’янина Тараса Познякова, заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Він повідомив, що пошуки проводили за допомогою спецтехніки Міноборони.

“Наразі співробітники СБУ відшукали труп Тараса Познякова. Ці пошуки тривали більше 5 років. Для того, щоб знайти — це була непроста історія, була залучена спецтехніка Міноборони”, — сказав Дехтяренко.

За його словами, СБУ отримала та перевіряє дані, які свідчать про замовний характер вбивства.

“Попередньо це кримінальне провадження кваліфіковане за статтею 115 кримінального кодексу — це умисне вбивство”, — сказав речник СБУ.

СБУ знайшла тіло водія BlaBlaCar: коли і де він зник

4 квітня 2016 року Тарас Позняков виїхав зі Львова до Києва. Через сервіс BlaBlaCar він взяв собі попутників. Неподалік від столиці, біля селища Бобриця за 25 км від Києва, із чоловіком зник зв’язок. Востаннє камери спостереження зафіксували Тараса Познякова на заправці. Разом із ним в автомобілі були помічені ще троє чоловіків.

Поліція знайшла машину Познякова за тиждень. Вона була у закритому гаражі у Новоселках Києво-Святошинського району. Доля самого водія залишалася невідомою.

У серпні 2016 року поліція затримала Дмитра Голуба. Він визнав тільки, що викрав авто Тараса Познякова.

У 2019 році Києво-Святошинський районний суд Київської області визнав Голуба винуватим у розбої. Його визнали винним у нападі на водія, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, незаконному заволодінні автомобілем потерпілого, підробці офіційних документів, незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та бойовими припасами.

Чоловік отримав довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Другим підозрюваним у справі був Луан Кінгісепп. Після трьох років перебування у міжнародному розшуку він загинув у березні 2019 року внаслідок вибуху квартири у Києві.

Верховний Суд 7 грудня 2021 року повідомив, що поставив крапку у кримінальному провадженні щодо вбивства водія «Blablacar», і засуджений Дмитро Голуб відбуватиме довічне покарання.

На Миколаївщині знайшли мертвим зниклого 10-річного хлопчика

Відео моменту: вантажівка розчавила таксі з людьми у Харкові, водій летів на червоний

Під завалами опинились люди: бойовики обстріляли селище на Донбасі і важко поранили водія санітарного авто (фото)