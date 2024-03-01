Загиблий і шестеро поранених: на Запоріжжі ліквідували наслідки ворожого удару

На Запоріжжі ліквідували наслідки ворожого удару, який стався 29 лютого. Про це повідомляє МВС України, передає НСН.

Рятувальники ліквідували наслідки авіаудару окупантів

29 лютого ворог завдав авіаудару по одному із сіл Запорізького району. Керовані авіабомби влучили по трьох двоповерховим житловим будинкам. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, фасади та вікна.

У результаті атаки загинув 1 чоловік, ще 6 людей отримали поранення.

Раніше в Запорізькій ОВА повідомляли, що удару було завдано по прифронтовому селу Юльївка

Приблизно о 13.10 військові рф завдала авіаудару керованими авіабомбами по Новоолександрівській громаді Запорізького району. І забрали життя безневинної людини, – йшлося у повідомленні

Ситуація на фронті на Запоріжжі

Минулої доби на Оріхівському напрямку силами оборони відбито атаку противника в районі Роботиного.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Левадне, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Юрківка Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове.

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