На в’їзді до Львова зіштовхнулися 25 автівок сьогодні вранці. Тут сталося одразу три ДТП.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівщини вранці 21 березня, передає НСН.

Надзвичайна подія сталася на Скнилівському мості, що на вулиці Городоцькій. Внаслідок трьох ДТП зіштовхнулося близько 25 транспортних засобів. Рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести.

У патрульній поліції просять зважати на погодні умови і дотримуватися правил дорожнього руху. Сьогодні на Львівщині сильний туман.

Правоохоронці радять:

Під час туману обов’язково рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.

Відмовтеся від ризикованих маневрувань, а в разі потреби зменште швидкість руху транспортного засобу.

Тримайте дистанцію, не наближайтеся близько до авто, що рухається попереду.

При зупинці обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходи, позначте себе на дорозі і переходьте дорогу лише переконавшись у безпечності.

Бережіть себе та поважайте одне одного.

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