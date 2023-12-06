На трасі Київ-Чоп смертельна ДТП 6 грудня – двоє загиблих

На трасі Київ-Чоп смертельна ДТП сталася 6 грудня вранці. Не розминулися легкових і вантажівка. Про аварію повідомляє поліція Рівненської області, передає НСН.
Унаслідок ДТП у Рівненському районі загинуло двоє осіб
Повідомлення про летальну автопригоду на трасі «Київ-Чоп» у селі Горбаків надійшло до поліції сьогодні, шостого грудня, о 10:21 від медиків.
Попередньо відомо, що внаслідок зіткнення «Dacia Logan» та вантажівки із напівпричепом «DAF» загинуло двоє осіб — керманич та пасажир легковика.
На місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП та відповідні служби.
Рух на цій ділянці регульований.
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