Рятувальники постійно попереджають про недопустимість підпалів сухостою, сміття, скошених зернових тощо. Але порушники знаходяться знову і знову. І ось – жахлива новина. На Прикарпатті троє людей загинули внаслідок підпалів сухої рослинності, передає NNS, посилаючись на ДСНС України.

Повідомляється, що всі загиблі люди були пенсіонерами.

У селі Боднарів Калуського району, під час спалювання залишків сухої рослинності та стерні загинув чоловік 1949 року народження.

У селі Нові Кривотули Тисменицької ТГ горіла стерня та суха трава на полі на загальній площі 700 м.кв., на місці пожежі було виявлено тіло 74-річного чоловіка.

У лікарні померла 69-річна жінка, яка отримала опіки на пожежі сухої трави в селі Хотимир Обертинської ТГ Івано-Франківського р-ну.

Щоденно ми звертаємося до громадян із закликами не випалювати сухостій та стерню, але люди незбагненним чином продовжують ігнорувати наші застереження, – констатують рітувальники.

На жаль, такі порушення не тільки наносять школи природі та віднімають час, сили і ресурси у рятувальників під час війни, але й загрожують майну людей, а іноді і життю.

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