У Десні внаслідок ракетного удару загинули 87 людей – Зеленський

У Десні внаслідок ракетного удару загинули 87 людей. Про це заявив президент України Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає NNS, посилаючись на трансляцію виступу, оприлюднену на сторінці Офісу Президента.

Росія завдала ракетного удару по селищі Десна ще 17 травня. Внаслідок удару, за словами Зеленського, загинуло 87 осіб.

Під час спілкування з присутніми на форумі у Володимира Зеленського списали про те, яким він бачить майбутнє України. Президент України заявив, що це буде майбутнє, в якому не буде 87 людей. Всі вони загинули внаслідок ракетного удару по селищі Десна, що на Чернігівщині. Саме в цьому селищі розміщений один з навчальних центрів української армії.

“Сьогодні ми закінчили роботи на Десні. На жаль, статистика, сьогодні на Десні під уламками 87 жертв. 87 трупів, жертв, убитих. А ви знаєте, що таке життя. Життя – це і є майбутнє. Тобто без цих людей уже буде майбутнє України”, – заявив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що ракетний удар окупантів був не лише по військовому об’єкту, але й цивільним будівлям. Він стався вранці 17 травня.

В той же день рятувальники повідомили, що виявили під завалами тіла 8 загиблих. Ще 12 осіб було поранено. Згодом кількість загиблих зросла до 11 осіб, однак рятувальні та пошукові роботи тривали.