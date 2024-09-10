На Львівщині водія переїхав власний автокран, який почав рух самостійно (фото)

Моторошна ДТП сталася на Львівщині. Тут водія переїхав власний автокран, який розпочав рух без керманича.

Про це повідомляє поліція Львівської області, передають «Новини України – НСН».

Подія сталась 9 вересня близько 16.00 в одному з сіл Львівського району.

На Львівщині водія переїхав власний автокран – як так сталося

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автокрану на шасі вантажного автомобіля МАЗ, 71-річний мешканець району, вийшовши з кабіни, не забезпечив недопущення самовільного руху автомобіля на дорозі з ухилом, внаслідок чого автокран поїхав. Водій намагався залізти в кабіну, проте – втратив рівновагу, впав під колеса і транспортний засіб переїхав його. Внаслідок події чоловік отримав тілесні ушкодження та зараз перебуває у реанімації.

За фактом слідчі відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють обставини події.

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