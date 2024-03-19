Окупанти на лівому березі Дніпра активізують «мобілізацію» – Гуменюк

Окупанти на лівому березі Дніпра активізують «мобілізацію». Дані про потенційних «мобілізованих» вони збирали під час незаконних виборів.

Про це в ефірі Єдиного телемарафону розповіла очільниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк, передає НСН.

Росіяни під виглядом «виборів» збирали інформацію на лівому березі Дніпра про людей для того, щоб їх потім «мобілізувати».

Це передбачають і голови місцевих адміністрацій, і представники руху спротиву. Окупанти зібрали максимальний перелік людей, зокрема чоловічої статі, які підходять за віком і можуть бути мобілізовані, — сказала Гуменюк

Вона зазначила, що зараз також посилюються подворові обходи, перевірка населення та формування нових загонів «територіальної оборони», з яких потім формується резерв передової.

Крім того, Гуменюк підкреслила, що під час виборів на ТОТ окупанти не припиняли потужного тиску на цивільних й змушували озброєних людей роботи подворові обходи.

«Якщо люди не йшли на виборчу ділянку представники колаборантів брали урни, ходили по домівках і збирали голоси», — додала вона

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