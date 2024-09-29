На Донеччині 3 загиблих і 14 поранених за добу – серед них дитина (фото)

На Донеччині 3 загиблих і 14 поранених за добу від ворожих обстрілів. Серед постраждалих є дитина.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Донецьку ОВА і поліцію.

За даними ОВА, під вогнем були три райони області: Покровський, Краматорський і Бахмутський.

Покровський район. У Курахівській громаді поранено 2 людини і пошкоджено 10 об’єктів у Сонцівці, поранено людину і пошкоджено 2 будинки у Костянтинопольському, пошкоджено 2 будинки в Дальньому, автівки в Курахівці; пошкоджено багатоповерхівки у Кураховому. У Ясеновому Покровської громади 3 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 4 приватні будинки, крамницю і 5 автівок; у Покровську пошкоджено соціальний заклад і 2 будинки.

Краматорський район. В Олександро-Калиновому Іллінівської громади пошкоджено 3 об’єкти.

Бахмутський район. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 6 нежитлових приміщень.

Троє загиблих і 14 поранених, серед них дитина – поліція Донеччини задокументувала наслідки російських атак за добу, – йдеться у повідомленні поліції

Тут зазначають, що війська рф здійснили 2 849 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Ворог зосередив вогонь на 16 населених пунктах: містах Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, Сіверськ, Слов’янськ, селищі Водянське, селах Костянтинопольське, Маркове, Олександро-Калинове, Олександропіль, Осикове, Петрівка, Святогорівка, Сонцівка, Ясенове.

Пошкоджено 71 цивільний об’єкт – 28 житлових будинків, підприємства, адмінбудівлі, заклади освіти, магазин, готель, гараж, ферму, цех, критичну інфраструктуру, автотранспорт, газопровід, ЛЕП.

На Ясенове росія скинула авіабомбу «ФАБ-250» з модулем УМПК – саме загинуло три цивільні особи, а одна травмувалась. Пошкоджено 4 приватні оселі, магазин, автомобілі.

Всього за добу з лінії фронту евакуйовано 1297 людей, у тому числі 34 дитини.

Фото наслідків обстрілів на Донеччині від поліції і ОВА

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