Ситуація на Авдіївському напрямку стабілізується, але ворог атакує хімзброєю – Тарнавський

Ситуація на Авдіївському напрямку стабілізується, хоч і залишається складною. Ворог активно атакує хімічною зброєю. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський, передає НСН.

За словами Тарнавського, в операційній зоні ОСУВ “Таврія” ворог за минулу добу завдав 14 авіаударів (їх кількість послідовно скорочується), вчинив 43 бойові зіткнення, 950 обстрілів та 90 ударів дронами-камікадзе.

Серед іншого, росіяни здійснили одразу 9 скидів з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною, що, нагадаю, є порушенням Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї.

Обстановка залишається складною, проте контрольованою. На Авдіївському напрямку вона стабілізується. Наші війська продовжують ведення оборонної операції, – зазначив командувач

Загальні втрати росіян за добу становлять: у живій силі – 393 особи (вбитими і пораненими), в озброєнні та військовій техніці – 37 одиниць, крім БпЛА. Зокрема, це 7 танків, 7 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 15 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки. Нейтралізовано або збито 338 БпЛА різних типів. Сили оборони України знищили також бліндаж і ще 3 важливі об’єкти противника.

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