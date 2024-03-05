Помста буде! Ось так виглядає музей Шухевича у річницю його смерті 5 березня (фото)

Як так виглядає музей Шухевича у річницю його смерті 5 березня, показав начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає НСН. Козицький запевняє, що помста буде.

Такий вигляд сьогодні має музей Шухевича на Білогорщі у Львові. 1 січня його зруйнував pociйcький безпілотник. poсійcькі окупанти досі бояться нашого Героя. Нехай бояться, бо помста буде, – написав начальник ОВА

Він нагадав, що 74 роки тому 5 березня не стало Романа Шухевича.

Людини, яка обʼєднала сили ОУН, розхитані нaцистськими репресіями. Людини, яка легалізувала УПА. Людини, яка масштабувала ідею української визвольної боротьби з Галичини до всієї України. Людини, родина якої переховувала єврейську дитину під час німецької окупації. Людини, образ якої дeмонізувала радянська пропаганда, приписуючи участь у каральних операціях, які насправді організовували мoсковcькі cпецслужби. Людини, яка б сказала нам сьогодні: «Хочете жити у своїй державі? Боріться!» Памʼятаємо. Маємо знати імена та вчинки усіх наших героїв. Маємо битися як вони, – написав Максим Козицький

Ось так виглядає музей Шухевича у річницю його смерті: фото

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