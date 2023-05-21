На рідне місто втікача Януковича впала російська бомба, зірвавшись з літака

На Єнакієво – рідне місто втікача Януковича, впала, зірвавшись з літака, російська бомба. Про це повідомляє український журналіст і блогер Денис Казанський. Він публікує фото і відео наслідків “дружнього вогню”, передає НСН,

Російська авіабомба зірвалася із літака та впала на житлові будинки на Єнакієво, що з 2014 року знаходиться в окупації.

Чергова російська авіабомба зірвалася з літака та впала на житлові будинки. Цього разу в Єнакієвому. Випадок, аналогічний тому, що нещодавно був у Білгороді. І знову дивом ніхто не загинув, – написав Казанський у своєму Телеграмі

Внаслідок падіння авіабомби з російського винищувачі кілька будинків приватного сектору міста Єнакієве пошкоджені. Окупаційна влада каже, що жертв чи постраждалих немає.

На рідне місто втікача Януковича впала російська бомба: наслідки

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