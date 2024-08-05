Мешканців міста на Харківщині залишили без сирен через борги за електроенергію – мер Зеленський

Мешканців міста на Харківщині залишили без сирен через борги за електроенергію. Принаймні третина жителів не чує оповіщень про небезпеку, що підвищує ризик для життя і здоров’я людей.

Про ситуацію, що склалася, і її причини розповів міський голова.

Йдеться про місто Лозова на Харківщині.

Тут через борги енергетикам відключили приміщення, де знаходяться сирени. Третина мікрорайонів та центр Лозової залишилися без повідомлень про повітряну тривогу. Про це повідомив мер Сергій Зеленський.

Лозівський РЕМ знеструмив об’єкти “Теплоенерго”, на яких розміщені сирени. Директор Теплоенерго Сергій Малишев повідомив, що заборгованість виникла, оскільки тепловики не отримують державної компенсації різниці тарифів, а більшу частину коштів, що надходять, автоматично забирають газовикам.

Мер Зеленський повідомив, що місту не повернули 132 млн. грн. Мерія запропонувала обленерго реструктуризувати борг та виділяти з бюджету по 800 тис. грн, але обленерго відмовив.

Наразі знеструмлено половину котелень та ТРП “Теплоенерго”. Це також гальмує підготовку до опалювального сезону.

Мешканців міста на Харківщині залишили без сирен: відео

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