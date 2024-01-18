Мінус ще одна важлива одиниця: в Криму затонув сторожовий корабель росії – “АТЕШ”

В Криму затонув російський сторожовий корабель типу “Тарантул”. Занурювання відбулося у тимчасово окупованому Севастополі декілька тижнів тому. Ймовірно, це сталося після атаки українських морських дронів.
Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram канал партизанського руху АТЕШ.
В Криму затонув сторожовий корабель росії
Як йдеться у повідомленні, партизани під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проекту 205П “Тарантул”.
Знаходиться він на пристані бухти “Графська” за такими координатами: 44.615763, 33.587110
Ймовірно, його підбили під час атаки морськими дронами на військові об’єкти окупантів кілька тижнів тому.
“Рашисти втратили ще одну важливу одиницю озброєння в Чорному морі. З чим ми всіх і вітаємо. Поступово ми виженемо окупаційну армію з українських територій та відновимо справедливість”, – наголосили в АТЕШ.
Що відомо про цей корабель проекту 205П “Тарантул”
Прикордонні сторожові кораблі (ПСКР) проєкту 205П (шифр Тарантул) — тип радянських патрульних катерів.
Проєкт розроблений ЦКБ «Алмаз» в середині 1960-х років на базі ракетних катерів проєкту 205.
У 1967—1989 роках було побудовано 137 одиниць, в тому числі 7 з експортного проєкту 02059 (3 для Куби і 4 для Кампучії).
Характеристики:
- Довжина — 39,94 м.
- Водотоннажність — 238 т.
- Швидкість — 35,6 вуз.
- Екіпаж — 30 чол.
- Автономність;- 10 діб.
Озброєння:
- 2х2 — 30 мм АУ;
- 12 глибинних бомб «ББ-1»;
- 2 радіолокаційні станції( МР -220, МР-104);
- 2 гідроакустичні станції;
- 2 радіостанції КХ;
- 2 радіостанції УКХ.
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