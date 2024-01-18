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Мінус ще одна важлива одиниця: в Криму затонув сторожовий корабель росії – “АТЕШ”

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в Криму затонув

В Криму затонув російський сторожовий корабель типу “Тарантул”. Занурювання відбулося у тимчасово окупованому Севастополі декілька тижнів тому. Ймовірно, це сталося після атаки українських морських дронів.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram канал партизанського руху АТЕШ.

В Криму затонув сторожовий корабель росії

Як йдеться у повідомленні, партизани під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проекту 205П “Тарантул”.

Знаходиться він на пристані бухти “Графська” за такими координатами: 44.615763, 33.587110

Ймовірно, його підбили під час атаки морськими дронами на військові об’єкти окупантів кілька тижнів тому.

“Рашисти втратили ще одну важливу одиницю озброєння в Чорному морі. З чим ми всіх і вітаємо. Поступово ми виженемо окупаційну армію з українських територій та відновимо справедливість”, – наголосили в АТЕШ.

в Криму затонув

Що відомо про цей корабель проекту 205П “Тарантул”

Прикордонні сторожові кораблі (ПСКР) проєкту 205П (шифр Тарантул) — тип радянських патрульних катерів.

Проєкт розроблений ЦКБ «Алмаз» в середині 1960-х років на базі ракетних катерів проєкту 205.

У 1967—1989 роках було побудовано 137 одиниць, в тому числі 7 з експортного проєкту 02059 (3 для Куби і 4 для Кампучії).

Характеристики:

  • Довжина — 39,94 м.
  • Водотоннажність — 238 т.
  • Швидкість — 35,6 вуз.
  • Екіпаж — 30 чол.
  • Автономність;- 10 діб.

Озброєння:

  • 2х2 — 30 мм АУ;
  • 12 глибинних бомб «ББ-1»;
  • 2 радіолокаційні станції( МР -220, МР-104);
  • 2 гідроакустичні станції;
  • 2 радіостанції КХ;
  • 2 радіостанції УКХ.

Раніше ми писали: Мінус великий десантний корабель і ще більше 100 одиниць техніки: ситуація на фронті 26 грудня

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