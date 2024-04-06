Мешканець Сум 10 разів «продав» неіснуючий трактор, збагатившись на 619 тисяч гривень. За «товар» йому платили не тільки українською валютою, а й злотими, доларами та євро.

Про хвацького шахрая розповідає прокуратура, передає НСН.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру 34-річному сумчанину, який ошукував людей по всій Україні (ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у мережі Інтернет розмістив оголошення нібито від імені агрофірми про продаж неіснуючих тракторів. Зацікавленим людям пропонував перерахувати на картку аванс чи повністю оплатити транспортний засіб. Деякі покупці після повної оплати ще й перераховували кошти за доставку трактора до визначеного місця.

На даний час встановлено 10 потерпілих, які втратили від 7 тис. 900 грн до 146 тис. грн. Загалом підозрюваний за рік своєї злочинної діяльності збагатився на 619 тис. грн.

За клопотанням слідчого та прокурора для забезпечення відшкодування шкоди потерпілим рішенням суду накладено арешт кошти, вилучені в підозрюваного – 24800 грн, 420 злотих, 80 Євро та 14920 доларів США.

Діяльність підозрюваного припинено слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Фото ілюстративне – з відкритих джерел.

Ще новини України: Завербований військовий намагався отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі у лазні (фото, відео)