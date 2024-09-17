Мер Одеси Труханов має російське громадянство – Стерненко

Мер Одеси Труханов має російське громадянство, і, ймовірно отримував російську банківську карту 9 лютого 2022 року – тобто за два тижні до початку повномасштабної війни.

Про це заявив відомий українських громадський діяч і блогер Сергій Стерненко, передають «Новини України – НСН».

Міський голова Одеси Геннадій Труханов дійсно має російське громадянство. І, ймовірно, оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення. А саме 9 лютого 2022, – написав Стерненко сьогодні у своєму Телеграм-каналі

Активіст оприлюднив відповідні документи, отримані ним, як він каже, із злитих російських баз даних.

Труханов має російське громадянство: фото-докази

Інформація про серію і номер паспорта, прописку та дату видачі також узгоджується із відомостями, які раніше публікували українські журналісти. Україна — країна можливостей, – прокоментував Стерненко

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