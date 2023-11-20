Меморіал: вбиті росією. Світлана Волошина, 56 років, Херсонщина, листопад

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Світлана Волошина

Світлані Волошиній було 56 років. Вона загинула 16 листопада 2023-го внаслідок удару російської армії по магазину в селищі Білозерка Херсонської області. Поряд також була її молодша донька Алла – вона потрапила до реанімації.

Світлана народилася й жила у Білозерці. Працювала продавчинею у продуктовому магазині «Мрія».

«Це була дуже добра і позитивна людина. Завжди усміхалася», – розповіла подруга її доньки, Вікторія

У Світлани Волошиної залишилися доньки Анжела, Алла, двоє онуків та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/