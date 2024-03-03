«Хотіли хайпанути»: в Івано-Франківську хулігани нападали на людей і знімали відео

В Івано-Франківську хулігани нападали на людей і знімали відео. Поліція знайшла двох правопорушників, передає НСН.

Під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили відео, на якому невідомі особи вчиняють протиправні дії до мешканців Івано-Франківська. Зокрема літніх людей. Група молодиків наносили своїм жертвам тілесні ушкодження та застосовували балончик сльозогінної дії. Слідчі

«Поліцейські встановили двох осіб причетних до вчинення правопорушень. Один з учасників хуліганства, 16-річний хлопець, разом із своїми законними представниками уже доставлений до місцевого управління поліції, де дає визнавальні пояснення», йдеться у повідомленні.

Йому вже оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

В Івано-Франківську хулігани нападали на людей і знімали відео

Правоохоронці оприлюднили відео, на якому хлопець та його мама просять вибачення за цей вчинок. А підліток пояснює, що вони «просто хотіли хайпанути», а удари були здебільшого імітованими.

Відомо, що затриманий не є учасником жодних молодіжних рухів затриманий не є, а його батько чинний військовий ЗСУ, доброволець. Також правоохоронці уже встановили одну з осіб потерпілих, яка підтвердила факти викладені на відео, та встановлюють особи інших потерпілих.