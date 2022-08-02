«Укрпошта» припинила роботу на окупованих територіях. Компанія обіцяє повернутися на нині окуповані території так само, як вона повернулася на деокуповану Київщину, Чернігівщину та Сумщину.

Український державний поштовий оператор «Укрпошта» з 1 серпня припинив роботу на тимчасово окупованих росією територіях.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське”.

«До вчорашнього дня, попри всі перешкоди та завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема в Запорізькій області, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали та перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти», розповів генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Він пояснює, що робити це надалі немає можливості — через значну загрозу життю працівників і ризик пограбування з боку бійців російської армії та формувань «Л/ДНР».

«Вони не дають нам доставляти пенсії, бо їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для “референдумів” в обмін на пенсії в “дерев’яній валюті” звичним для них шантажем. По-іншому вони не вміють», розповідає гендиректор.

Смілянський запевняє, що «Укрпошта» повернеться на нині окуповані території так само, як вона повернулася на деокуповану Київщину, Чернігівщину та Сумщину. Він каже, що після повернення компанія навіть відкриє нові відділення, як це сталося у Тростянці.

Представник херсонської філії «Укрпошти» зазначав, що вихід компанії не скасовує виплату пенсій. Гроші накопичуватимуться на рахунках в «Ощадбанку». Зараз їх можна отримати на підконтрольній території в будь-якому відділенні «Ощадбанку». А тим, хто не зможе отримати пенсію на підконтрольній території, «Укрпошта» обіцяє привезти її після деокупації.

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