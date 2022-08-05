У Миколаєві на два дні вводять комендантську годину. Під час комендантської години заборонено перебування людей на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

NNS У Миколаєві вводять тривалу комендантську годину. Вона розпочнеться з 23:00 5 серпня та триватиме до 05:00 8 серпня. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає

“Усіх прошу поставитися з розумінням, запланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні”, зазначив він.

На вихідні місто закривається, тому його потрібно буде об’їжджати. Мости розводити не будуть.